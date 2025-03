Capanno e veicoli a fuoco nella notte: vandalo a Morca di Varallo. Danno economico importante per il proprietario. All’interno un escavatore e un furgoncino.

Capanno e veicoli a fuoco nella notte: vandalo a Morca di Varallo

Ad avvisarlo è stato un passante che ha trovato il capanno completamente bruciato. Amara sorpresa lunedì mattina per il proprietario di un’area appena fuori Morca di Varallo. La struttura utilizzata per ricoverare gli attrezzi da lavoro si trova in una zona isolata.

Si trattava di un capanno dove l’uomo custodiva due mezzi da lavoro. Tutto completamente distrutto. Del mini escavatore e del furgoncino sono rimasti soltanto pezzi completamente bruciati. Si trattava anche di mezzi abbastanza recenti.

Il racconto del proprietario

«E’ stato un passante ad avvertirmi lunedì mattina – racconta -. Nessuno sembra aver notato nulla di particolare, l’area si trova in una zona isolata di Morca». Sul posto non sono intervenuti i vigili del fuoco, per fortuna le fiamme sono rimaste circoscritte e non hanno interessato la vegetazione anche perché nei giorni prima aveva piovuto e quindi il terreno era anche bagnato.

Il danno economico è importante. «All’interno avevo un paio di mezzi – riprende l’uomo -. Tutto è stato completamente distrutto dal fuoco. E’ un danno economico anche importante per me, al di là della struttura».

Lo scoppio dell’incendio

Essendo l’area lontana dal centro abitato, nessuno si è accorto dell’incendio. Ma lunedì mattina c’era soltanto tanto fumo attorno alle macerie del capanno. A notare il disastro è stato un uomo che passava di lì per caso.

«La zona era cintata – spiega il proprietario -. Ho informato il Comune e presenterò denuncia ai carabinieri per quanto successo». Non si esclude nessuna pista, neppure quella dolosa. «All’interno dei locali non c’era elettricità o riscaldamento – riprende -. Insomma nulla che possa far pensare a un incendio provocato magari da cortocircuito». In quella zona di Morca il capanno con il tetto in lamiera e la struttura per lo più in legno c’è sempre stato e non ha mai dato fastidio a nessuno.

Tutto distrutto all’interno

Rimane l’amaro in bocca al proprietario per quanto è capitato: «Dispiace perché tutto è andato distrutto. Non c’è nulla da recuperare. Era un capanno tenuto anche bene e con cura. Dispiace anche per il pesante danno economico subito». I mezzi da lavoro infatti avevano un valore di qualche decina di migliaia di euro sul mercato.

