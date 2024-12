Incendio in falegnameria a Serravalle, intervengono i vigili del fuoco. In fiamme un macchinario e alcuni materiali in deposito.

I vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio di ieri, mercoledì 25 dicembre. a seguito di un incendion che si stava sviluppando in un laboratorio adibito a falegnameria a Serravalle. L’allarme è scattato intorno alle 16. L’operazione è stata portata avanti da una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Varallo Sesia.

Giunti sul posto, i vigili hanno potuto verificare che si trattava di un principio di incendio che aveva coinvolto un macchinario e una piccola quantità di materiale stoccato nel laboratorio.

L’intervento degli operatori

Una volta sul posto, i vigili del fuoco hanno provveduto a circoscrivere le fiamme, in parte già arginate dallo stesso proprietario della falegnameria che si era subito attivato per evitare danni maggiori. Si è quindi provveduto alla completa estinzione del fuoco, fino alla messa in sicurezza della struttura.

Sul posto è arrivata anche una pattuglia dei carabinieri di Borgosesia per i rilievi di prassi. Per fortuna nessuno è rimasto ferito o intossicato nel corso dell’intervento

