Nuova fumata nera per il futuro dell’ufficio del giudice di pace di Varallo. Nei giorni scorsi i sindaci della Valsesia si sono riuniti per cercare una soluzione che permetta di mantenere aperto il servizio, ma l’incontro si è concluso senza un accordo. La chiusura prevista dal gennaio 2027 si fa sempre più concreta, anche se il sindaco Pietro Bondetti spera ancora in un ripensamento delle amministrazioni. Un nuovo confronto è fissato per dicembre.

I sindaci non trovano l’intesa sui costi

Al centro della questione ci sono le risorse necessarie per il funzionamento dell’ufficio, quantificate in circa 100mila euro all’anno. «Purtroppo il 90 per cento dei Comuni della valle non è intenzionato a sostenere la spesa», spiega Bondetti. La maggior parte delle amministrazioni non vuole contribuire e, secondo il sindaco, ritiene che dovrebbe essere il Ministero della giustizia a farsi carico dei costi.

Bondetti aveva proposto di prorogare il servizio fino al giugno 2027, quando molti Comuni della valle saranno chiamati alle elezioni. Ma anche questa ipotesi non ha raccolto le adesioni sperate. «I maggiori Comuni come Borgosesia si sono defilati e via via tutti gli altri», osserva il sindaco. «Si parla tanto di unione, ma dovrebbe essere anche nei fatti», aggiunge con amarezza.

Una crisi che si trascina ormai da molti anni

Le difficoltà economiche non sono una novità. Già nel novembre 2018 soltanto dieci Comuni valsesiani avevano accettato di contribuire alle spese per mantenere aperto l’ufficio di Villa Barbara. Allora il sindaco Eraldo Botta aveva rivolto ripetuti appelli ai colleghi. Il problema della scarsa partecipazione economica del territorio era dunque emerso molto prima dell’attuale situazione.

La questione è tornata al centro dell’attenzione nel marzo 2026, quando un incontro con sindaci, rappresentanti del Tribunale e avvocati aveva cercato di individuare una soluzione. L’Ordine degli avvocati aveva sottolineato l’importanza del presidio giudiziario per la valle. Si era ipotizzato un nuovo accordo per ripartire i costi, ma i tentativi successivi non hanno prodotto risorse sufficienti.

Oltre un milione di euro speso in dieci anni

Nel luglio scorso il Comune di Varallo aveva già annunciato la prospettiva della chiusura dal primo gennaio 2027. Nel comunicato ufficiale venivano riportati anche i costi sostenuti in dieci anni: oltre 670mila euro a carico di Varallo e circa 393mila versati dagli altri enti. Una spesa complessiva superiore al milione di euro, che ha consentito di conservare un servizio altrimenti destinato a essere trasferito.

La vicenda è arrivata anche in Parlamento. A ottobre il deputato Federico Fornaro ha presentato un’interrogazione al ministro della giustizia, chiedendo iniziative per salvaguardare la sede. Nel documento venivano indicati contributi per 6.194 euro da alcuni Comuni, 5mila dall’Unione montana e 2mila dall’Ordine degli avvocati. Risorse considerate insufficienti a garantire la continuità dell’ufficio senza un ulteriore impegno di Varallo.

Un ultimo tentativo a dicembre per salvare il servizio

Il 30 ottobre il consiglio comunale di Varallo ha rinviato la deliberazione relativa alla chiusura e alla richiesta di esclusione della sede dall’elenco ministeriale. Il confronto resta quindi aperto. Bondetti ricorda anche che il Comune mette a disposizione due dipendenti distaccati e non può continuare da solo a sostenere gli oneri di un servizio che riguarda l’intera Valsesia.

In caso di chiusura, i cittadini dovrebbero fare riferimento alla sede di Vercelli, perdendo un presidio giudiziario vicino a casa. «In questo decennio di attività il giudice di pace ha consentito di assicurare al territorio valsesiano un importante presidio di giustizia di prossimità», ricorda Bondetti. La speranza è affidata al prossimo incontro di dicembre. «Abbiamo ancora tempo e spero che si possa cambiare rotta», conclude il sindaco.

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