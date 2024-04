Completato il ponte per Morca: Varallo pensa all’inaugurazione. Tra poco sarà riaperto lo storico passaggio sul Sesia rializzato quasi cento anni fa: un manufatto unico.

Completato il ponte per Morca: Varallo pensa all’inaugurazione

Dopo oltre un anno dalla sua chiusura, il ponte di Morca è tornato sicuro e pronto a riprendere il suo servizio di via di collegamento tra la frazione e il resto della valle come avveniva da quasi un secolo. Il passaggio era poi stato chiuso per problemi di stabilità e di sicurezza.

Costruito e completato nel 1928, il ponte pensile giunto ai giorni nostri venne costruito in sostituzione del ponte precedente realizzato nella seconda metà dell’Ottocento. Un manufatto unico, non solo in Valsesia, che grazie agli interventi eseguiti potrà continuare a servire la piccola località varallese, finché non verrà realizzato il nuovo viadotto che da tempo il Comune auspica diventi realtà nel prossimo futuro.

Inaugurazione a breve

L’idea è quella di tagliare il nastro a breve, forse già entro il mese di aprile: «La data non è ancora stata fissata – spiega il sindaco Pietro Bodetti – ma sarà questione poco. Entro questo mese terremo la cerimonia pubblica che un’opera come questa merita. Il risultato dopo tutti gli interventi eseguiti è ottimo e siamo pronti a restituire agli abitanti di Morca il loro storico ponte riqualificato e messo completamente in sicurezza. Un gran bel lavoro».

Terminati i lavori più consistenti, finanziati dalla Regione Piemonte con 400mila euro, nei giorni scorsi è stata sistemata anche l’illuminazione e sono stati eseguiti gli ultimi ritocchi che ancora mancavano, che per via del maltempo avevano dovuto attendere.

Si è provveduto ad asfaltare i due ingressi (lato Valmaggia e lato Morca), a pulire i piloni e le targhe in marmo posate quando il ponte venne completato nel secondo decennio del Novecento.

