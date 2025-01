Coriandoli d’argento oggi a Varallo: il carnevale nel club della terza età. Proseguono gli appuntamenti con Marcantonio e Cecca, domenica prossima ci sarà la “Carnevalàa ‘ntl’a Stràa”.

Oggi il carnevale di Varallo coinvolge gli amici del club Anni d’Argento, che raduna soci della terza età. Appuntamento alle 15 con i nuovi Marcantonio e Cecca (Simone Berardi e Anna Curri) per un pomeriggio di balli e divertimenti.

Domenica prossima, 26 gennaio, invece sarà il turno di “Carnevalàa ‘ntl’a Stràa” con ritrovo alle 14.30 e inizio giochi alle 15, mentre alle 17 è prevista la distribuzione della cioccolata calda.

Si passa al mese di febbraio con ancora tanti appuntamenti.

Le iniziative di febbraio

Il carnevale di Varallo prosegue per tutto il prossimo mese. Sabato 1 febbraio al teatro Civico con inizio alle 21 verrà proposta la serata culturale “1000 scene sul ponte di Varade. Sesia e Mastallone: mille anni di storia che scorre”. Si tratta di un appuntamento proposto in collaborazione con l’Istituto Alberghiero.

Domenica 2 febbraio invece è in programma il palio valsesiano dei carretti “La Millemiglia di Marcantonio”. Venerdì 7 febbraio dalle 18 alle 21 e sabato 8 dalle 10 alle 15 sottoscrizione pro paniccia.

Attesa poi sabato 15 febbraio all’Albergo Italia Cena d’la Pignatta. Il costo della cena andrà pagato in fase di prevendita, massimo cinque biglietti a persona e dovranno essere comunicati i nomi dei commensali.

Giovedì 27 Giurnàa d’la Giobbiaccia con Marcantonio e Cecca che incontreranno gli alunni delle Scuole cittadine al cineteatro di Sottoriva.

Il 5 marzo Marcantonio al rogo

Domenica 2 marzo in oratorio è in programma il Ballo dei Bambini. Lunedì 3 marzo sarà la Giurnàa d’le Leugna con partenza da ponte Antonini alle 14,30; in serata al Bocciodromo di Crevola il 147esimo Bal d’la Lum. Martedì 4 marzo Paniccia in piazza San Carlo. Mercoledì 5 al Civico il Processo a Marcantonio, al termine su ponte Antonini lettura del Testamento e rogo (lo spettacolo sarà replicato alle 21 di sabato 8, preceduto dalla consegna della Lum d’Argento, e, a finalità benefica, alle 17 di domenica 16 marzo.

