Domani a Varallo distribuzione di bottiglie di acqua nelle località dove non è potabile. Iniziativa congiunta con il Cordar. Modificata l’ordinanza di divieto assoluto di uso alimentare.

Bottiglie di acqua potabile fornite dal Cordar e distribuite dal Comune di Varallo in quelle zone che dal 17 agosto sono soggette all’ordinanza di non potabilità. Accadrà domani, mercoledì 28 agosto.

Come spiega l’amministrazione, «Cordar Valsesia fornirà a sue spese bancali di bottiglie d’acqua naturale, che saranno consegnate da incaricati del Comune, a servizio di tutte le località interessante dall’emergenza idrica: regione San Pietro, ponte del Busso, via Fiume, via Belvedere, Sacro Monte, Case Sparse, Case Miaia, Crosa, Morondo, Oro di Morondo, Ronchi di Morondo».

In questo modo si cerca di alleviare i problemi di approvvigionamento idrico che da dieci giorni i residenti in queste zone devono sopportare. Dal 17 agosto il Comune ha infatti ordinato di non utilizzare per uso alimentare il servizio dell’acquedotto, nemmeno previa bollitura. Il che significa che per bere e cucinare occorre andare ad acquistare l’acqua nei punti vendita alimentari. Ebbene, domeni la fornitura rriverà gratis.

Modificata l’ordinanza di non potabilità

Ma c’è una seconda novità: visto che le analisi dell’Asl non hanno trovato nulla di anomalo in quelle acque, ora «è possibile utilizzare l’acqua a fini potabili, previa bollitura. Si tratta ancora dell’acqua di superficie immessa da Cordar Valsesia dal 17 agosto, ma l’analisi del campione prelevato dall’Asl il 21 agosto ha escluso la presenza di Norovirus».

E precedenti analisi «hanno condotto a risultati negativi circa la presenza di coliformi fecali, escherichia coli, enterococchi e salmonella nell’acqua varallese che è stata di recente imputata di essere all’origine delle tante gastroenteriti registratesi purtroppo, anche a Varallo ma non solo, attorno a Ferragosto. Le risultanze degli esami sono quindi univoche circa le caratteristiche dell’acqua di Varallo, assolutamente sana, prima e dopo Ferragosto. Tuttavia nelle località interessate dall’emergenza idrica, essendo stata immessa acqua di superficie, questa può essere utilizzata a fini potabili solo previa bollitura».

Foto d’archivio

