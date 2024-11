Dominio coreano a Valsesia Musica: tutti i premi verso l’Oriente. A Varallo le finali del concorso di canto lirico con giovani artisti da tutto il mondo.

Dominio coreano a Valsesia Musica: tutti i premi verso l’Oriente

Supremazia orientale nella finale di canto lirico al concorso Valsesia Musica: all’ultima prova, ospitata domenica al teatro Civico di Varallo, c’erano nove coreani, due cinesi e una giapponese. E i primi tre posti sono andati tutti a cantanti della Corea del Sud: vincitore è stato il baritono Jonghwan Lee che si è assicurato il primo premio di 4mila euro, offerto da Valsesia Musica.

Seconda posizione ex aequo per il basso Minsu Kim e la soprano Youmni Jo, che si sono divisi i 2mila euro offerti da Officine Rigamonti di Valduggia. Terzo classificato, a cui vanno i mille euro offerti da Carla e Giulio Armiento in memoria della figlia Alessandra, è stato il basso Seongwon Kim.

Era la quarantesima edizione

Si trattava della quarantesima edizione del concorso internazionale Valsesia Musica 2024, sezione di canto lirico, ritornato in alternanza alla sezione pianistica svoltasi lo scorso anno. Una quarantina le iscrizioni pervenute da tutto il mondo: Germania, Iran, Italia, Malta, Regno Unito e soprattutto dall’Estremo Oriente (Cina, Corea del Sud e Giappone).

Così Valsesia Musica si conferma un evento che non solo promuove giovani talenti musicali, ma rappresenta anche un ottimo volano per il turismo valsesiano, richiamando persone da ogni parte del mondo.

Prossimo appuntamento a novembre con i violinisti

Il prossimo appuntamento con Valsesia Musica sarà il 23 e il 24 novembre, date in cui si svolgerà il concorso internazionale, sezione per violino e orchestra, le cui iscrizioni hanno registrato un aumento del 30 per cento rispetto all’edizione dello scorso anno. Il concorso, considerato dai giovani talenti dell’archetto come una tra le tappe d’obbligo sulla via della consacrazione internazionale, si avvarrà ancora ancora una volta dell’orchestra “A. Vivaldi”, emergente compagine sinfonica italiana, dal brillante presente e dal sempre più luminoso avvenire, a riprova di quanto sia vitale per Valsesia Musica investire sulle giovani generazioni di artisti.

Nella finale del 24 novembre che si terrà in teatro a Varallo, con inizio alle 20.30, si potranno ascoltare anche i vincitori del Concorso Juniores, selezionati online nelle settimane precedenti».

