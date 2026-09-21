Don Lorenzo Marchetti assumerà dal primo ottobre l’incarico di pro-rettore del Sacro Monte di Varallo. La nomina è stata comunicata dal vescovo di Novara, monsignor Franco Giulio Brambilla, attraverso una lettera indirizzata alla comunità. Per il sacerdote si apre così una nuova fase del proprio ministero in uno dei luoghi simbolo della Valsesia.

Don Marchetti lascia gli incarichi ricoperti finora dopo 33 anni di servizio pastorale nelle comunità di Caltignaga e Sologno-Morghengo. Un lungo percorso che ora proseguirà al Sacro Monte, dove sarà chiamato a mettere a disposizione la propria esperienza sacerdotale e il lavoro maturato nel rapporto quotidiano con le comunità.

Al fianco di don Angelo Porzio

La decisione, come ha spiegato il vescovo, era già stata comunicata nel mese di luglio ed è stata presa di concerto con il Consiglio episcopale novarese e con lo stesso don Lorenzo Marchetti, al quale è stato chiesto di rendersi disponibile per il nuovo incarico.

Dal primo ottobre il sacerdote affiancherà don Angelo Porzio, 76 anni, rettore del Sacro Monte dal 2020. Il nuovo pro-rettore sarà impegnato anche nella valorizzazione della dimensione spirituale, artistica e storica del complesso monumentale e religioso, punto di riferimento per fedeli, pellegrini e visitatori.

Una nuova tappa del ministero

Nel messaggio rivolto alla comunità, monsignor Franco Giulio Brambilla ha accompagnato la nomina con la propria benedizione e con un pensiero di vicinanza a don Lorenzo. Il vescovo ha assicurato di ricordarlo nella preghiera «a Maria Madre della Chiesa e ai vostri Santi Patroni».

La nomina rientra nel quadro dei nuovi incarichi pastorali della diocesi di Novara e porta don Marchetti in uno dei luoghi più importanti della tradizione religiosa e culturale valsesiana. Dal prossimo ottobre inizierà dunque per lui una nuova esperienza ministeriale, al fianco del rettore e al servizio del Sacro Monte di Varallo.

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