Dramma ad Alagna, turista muore improvvisamente mentre passeggia con la moglie

Stava passeggiando per le strade di Alagna Valsesia insieme alla moglie, quando improvvisamente si è sentito male e si è accasciato al suolo. La moglie, che è un medico, ha tentato di rianimare l’uomo, e sono stati chiamati i soccorsi, ma purtroppo non c’è stato più nulla da fare. E’ morto così lo scorso fine settimana Ezio Donna, vercellese di 76 anni.

L’uomo è ben noto nel capoluogo e dintorni, visto che in gioventù era stato un discreto giocatore di calcio, militando anche nella Pro Vercelli, pur senza arrivare al debutto in prima squadra. Era ragioniere, e per molti anni ha lavorato come funzionario in istituti di credito.

Impegnato nel volontariato

Ezio Donna era stato anche tra i fondatori dell’associazione benefica “Ciaparat”, che da cinquant’anni organizza iniziative con finalità solidali. Il funerale dell’uomo è stato celebrato martedì mattina nella chiesa del quartiere Billiemme di Vercelli, alla presenza di numerosi amici e conoscenti. Ha lasciato la moglie Alberta Amprino, il figlio Michele e il fratello Massimo. Chi volesse ricordarlo potrà farlo con una donazione a Biud10, altra associazione benefica di Vercelli.

