Due alpinisti scivolano e restano feriti durante la discesa dalla punta Dufour. Entrambi sono stati recuperati dall’elicottero e portati al pronto soccorso.

Due alpinisti scivolano e restano feriti durante la discesa dalla punta Dufour

Sono scivolati lubngo un pendio impervio e sono rimasti feriti e bloccati. Momenti di paura nella giornata di ieri, domenica 11 maggio, poco sotto la punta Dufour la vetta più alta del massiccio del Monte Rosa a 4.634 metri.

Come riportano i colleghi di Aosta Sera, un cittadino francese e uno svizzero, entrambi di circa quarant’anni avevano raggiunto la vetta del massiccio e avevano da poco iniziato la discesa. Arrivati intorno ai 4300 metri di altitudine, poco dopo il mezzogiorno, uno dei due è scivolato su un tratto particolarmente ripido del pendio. Il compagno, nel tentativo di prestargli soccorso, ha riportato a sua volta delle lesioni.

L’intervento di due elicotteri

I due non potevano più muoversi sia a causa delle ferite riportate nell’incidente, sia per la brutta posizione in cui erano finiti dopo la caduta.

Sono stati loro stessi a lanciare l’allarme, chiedendo aiuto. Sono stati recuperati con l’intervento di due elicotteri di Air Zermatt e trasportati rispettivamente agli ospedali di Viège e Berna. Sul caso è stata aperta un’indagine da parte del pubblico ministero svizzero.

Due settimane fa un incidente mortale

Da ricordare che la zona sotto la punta Dufour era stata teatro a fine aprile di un incidente mortale. Un 53enne era partito dalla capanna Monte Rosa, diretto alla sommità della punta Dufour. Ma a circa 80 metri sotto la vetta, a quota 4.805 metri, lo scialpinista è precipitato per centinaia di metri. Un volo terribile che non ha lasciato scampo al malcapitato.

Foto d’archivio

