Scialpinista 53enne precipita e muore sul massiccio del Monte Rosa. La tragedia poco sotto la Punta Dufour, la cima più alta del massiccio.

Scialpinista 53enne precipita e muore sul massiccio del Monte Rosa

Uno scialpinista ha perso la vita sulla Punta Dufour, la vetta più alta del massiccio del Monte Rosa (4.634 metri), situata in territorio elvetico. L’incidente, di cui dà notizia la Polizia cantonale del Vallese, è avvenuto l’altro ieri, lunedì 28 aprile. Come riportano i colleghi di Aosta Sera, la vittima è un cittadino francese di 53 anni.

Con un amico, era partito dalla capanna Monte Rosa (a 2.883 metri), non lontano da Zermatt, attorno alle 6 del mattino. I due erano diretti alla sommità della Punta Dufour. Man a circa 80 metri sotto la vetta, a quota 4.805 metri, lo scialpinista è precipitato per centinaia di metri. Un volo terribile che non ha lasciato scampo al malcapitato.

LEGGI ANCHE: Due alpinisti restano bloccati nella notte sul Monte Rosa

In azione i soccorritori

I soccorritori dell’Organisation Cantonale Valaisanne des secours e di Air Zermatt, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare la morte dell’uomo. Il pubblico ministero del Canton Vallese ha aperto un’inchiesta che dovrà, tra l’altro, accertare le ragioni della caduta.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook