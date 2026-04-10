Due canadair al lavoro tutto il giorno: ma Cravagliana brucia ancora. VIDEO

Due canadair al lavoro tutto il giorno: ma Cravagliana brucia ancora. Le operazioni di spegnimento e bonifica vanno avanti anche di notte.

Due canadair al lavoro tutto il giorno: ma Cravagliana brucia ancora

Nonostante l’imponente spiegamento di operatori e mezzi, non è ancora spento il vasto incendio che dalla sera di Pasqua sta interessando i boschi di Cravagliana, in alta Valsesia. Anche nella giornata di oggi, venerdì 10 aprile, le operazioni di spegnimento e contenimento sono proseguite senza interruzioni nelle aree di Valbella Inferiore e Valbella Superiore.

Sul posto è stato impegnato anche un dispositivo di soccorso più che ragguardevole. Operano una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Varallo, una squadra Dos (Direttore delle operazioni di spegnimento) proveniente dal comando di Verbania, oltre a una squadra dotata di Ucl (Unità di comando locale) e ai volontari del distaccamento di Cravagliana.

Qui sotto, un video delle operazioni.

Mezzi aerei e tanti volontari Aib

A supporto dei vigili del fuoco sono presenti anche numerose squadre di volontari Aib arrivate dalla zona ma anche da altre province del Piemonte. Con loro c’è la colonna mobile Aib regionale, due elicotteri regionali antincendio boschivo, un elicottero dei vigili del fuoco e due Canadair che per tutto il giorno hanno fatto la spola tra la Val Mastallone e il lago d’Orta. Sul territorio operano inoltre i carabinieri e i carabinieri forestali, impegnati nelle attività di controllo e monitoraggio.

Le attività non si fermeranno: le operazioni di spegnimento e bonifica continueranno per tutta la notte e proseguiranno anche nella giornata di domani, con l’obiettivo di circoscrivere definitivamente il rogo e mettere in sicurezza l’area.

Riaperta la strada

Intanto, grazie alla posa una barriera paramassi alta fino a quattro metri, posizionata al centro della carreggiata tra l’uscita della galleria in località Ferrera e la zona del Ponte delle Due Acque, si è riusciti a riaprire il traffico appunto all’altezza della frazione. Via libera (con senso unico alternato regolato da impianto semaforico) per le strade che poi salgono verso Fobello e verso Rimella.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook