Due persone bloccate sulla Falconera a Varallo: salvate dal Soccorso alpino

Salvati due escursionisti che si sono trovati in difficoltà lungo la ferrata Falconera tra Varallo e Civiasco. E’ accaduto nel pomeriggio di ieri, giovedì 1 maggio.

Si trattava di una coppia, marito e moglie, che si sono trovati in difficoltà proprio nella zona in cui la parete è a strapiombo sulla vallata. Probabilmente si è trattato di una crisi di panico della donna, una situazione che sconsigliava sia il proseguimento, sia il ritorno in condizioni ormai non più adeguate alla situazione.

L’intervento dei soccorritori

Scattato l’allarme, sono intervenuti sul posto alcuni operatori del Soccorso alpino e speleologico piemontese. Una squadra a terra ha raggiunto le due persone bloccate sulla ferrata, poi le ha messe in sicurezza e infine trasferite a valle. Per fortuna nessuno si è fatto male.

«Con queste calde giornate di bel tempo – questo il consiglio del Soccorso alpino -, dopo il periodo invernale occorre riprendere in maniera graduale le attività estive in montagna…»

