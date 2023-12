Finiscono nei guai sulla ferrata Falconera: il Soccorso alpino li riporta a valle. Intervento degli operatori a Varallo: dopo una prima caduta, una coppia non se l’è sentita di proseguire.

Finiscono nei guai sulla ferrata Falconera: il Soccorso alpino li riporta a valle

Due ferratisti che si sono ritrovati bloccati sulla Falconera di Varallo sono stati riportati a valle da parte degli operatori del Soccorso alpino e speleologico piemontese. E’ accaduto nel pomeriggio di oggi, sabato 30 dicembre.

I due sportivi erano rimasti bloccati a seguito di una caduta. Non perché si fossero fatti male, ma perché la loro attrezzatura non era più in grado di garantire la loro sicurezza. E allora hanno preferito chiamare i soccorritori.

Il kit danneggiato

Più in particolare, il kit da ferrata di uno dei due si era danneggiato a causa della caduta, rendendo pericolosa la successiva progressione. Secondo gli esperti, tale dispositivo è infatti in grado di trattenere una sola caduta, ma non può garantire la tenuta in caso di un secondo strappo.

Per questo, correttamente, forse anche un poco spaventati dopo la caduta, i due ferratisti hanno deciso di chiedere l’intervento dei soccorritori. I quali li hanno raggiunti via terra, messi in sicurezza e evacuati dalla via ferrata tramite manovre alpinistiche.