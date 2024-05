Ermal Meta torna all’Alpàa: concerto in piazza a Varallo il 12 luglio. Lo scorso anno l’artista si era esibito nella più ristretta cornice del Sacro Monte.

Un ritorno ad appena un anno dal primo concerto in Valsesia. Venerdì 12 luglio Ermal Meta sarà protagonista del concerto serale in piazza Vittorio a Varallo, durante la grande festa dell’Alpàa.

«Consapevoli che molti di voi non hanno potuto partecipare all’evento speciale realizzato al Sacro Monte lo scorso anno per motivi logistici, abbiamo voluto riavere con noi un grande artista che con il tour del suo nuovo album “Buona Fortuna” darà il via a quella che speriamo possa essere una nuova straordinaria edizione di Alpàa», scrivono gli organizzatori annunciando l’evento sui social.



Lo scorso anno Ermal Meta si era esibito con il solo accompagnamento di chitarra e pianoforte. Proseguono nel frattempo i contatti con altri artistici per definire e completare il calendario delle dieci serate: al momento l’unica data già fissata è quella del 16 luglio con le “Vibrazioni”.

Aperte le iscrizioni per i mercatini

Intanto ormai da un paio di settimane gli organizzatori hanno aperto le iscrizioni per i mercatini nelle contrade storiche di Varallo. Per informazioni e iscrizioni si può contattare il numero 333.996.3381.

