Estate sul Monte Rosa: già due morti e una dozzina di soccorsi in montagna

Dodici interventi di soccorso in due mesi. È il bilancio dell’attività svolta dalla stazione Soccorso alpino della Guardia di finanza di Alagna Valsesia dall’inizio di giugno sulle montagne della Valsesia, del Monte Rosa e, in alcuni casi, anche nel Biellese. I finanzieri sono intervenuti per assistere escursionisti e alpinisti in difficoltà, recuperando dieci persone e rinvenendo purtroppo anche due corpi ormai senza vita.

Con la riapertura estiva degli impianti di risalita è aumentata la presenza di turisti in quota, favorita anche dalle temperature elevate registrate tra giugno e luglio. Una situazione che ha comportato un incremento delle richieste di aiuto lungo i sentieri e sulle vie alpinistiche.

Interventi a ogni ora

Gli specialisti del Soccorso alpino della Guardia di finanza garantiscono il servizio 24 ore su 24, operando spesso in ambienti estremi e oltre i 4.000 metri di quota. Le attività vengono svolte in collaborazione con il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, i vigili del fuoco, il 118 e le altre forze di polizia presenti sul territorio.

A supporto delle operazioni sono impiegate anche le unità cinofile della stazione di Alagna Valsesia, composte da militari e pastori tedeschi addestrati per la ricerca e il soccorso in ambiente montano.

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La prevenzione resta fondamentale

La Guardia di finanza ricorda che la sicurezza in montagna dipende anche dai comportamenti degli escursionisti. Prima di partire è importante valutare il percorso, verificare le previsioni meteorologiche e utilizzare attrezzatura adeguata alle proprie capacità.

Tra i consigli rivolti a chi frequenta la montagna c’è anche quello di portare con sé un power bank e mantenere acceso il telefono cellulare. Anche in assenza di copertura di rete, i moderni sistemi di localizzazione possono infatti agevolare il ritrovamento di chi si trova in difficoltà.

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