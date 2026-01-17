Frana il versante lungo la strada verso Rimasco. Il tratto è percorribile, ma solo a senso unico alternato.

Un masso più grande e altri di dimensioni più ridotte si sono staccate dal versante che costeggia la strada provinciale 10 della Valsesia, quella che porta verso Rimasco, poco prima dell’arrivo nel piccolo centro abitato. E’ avvenuto oggi, sabato 17 gennaio: probabilmente la poca pioggia ha creato le condizioni per lo smottamento in un pendio sicuramente già fragile.

In ogni caso, sono intervenuti sul posto i cantonieri della Provincia di Vercelli, che hanno in parte rimosso i massi dalla sede stradale. Al momento la Provincia ha istituito un senso unico alternato per permettere il transito. Ovviamente la situazione dovrà essere valutata per capire se il versante è adesso più stabile o se si debba intervenire con lavori specifici.

Foto pubblicata su Facebook da Laura Mognetti

