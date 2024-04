Frazionisti di Erbareti contro il Comune di Varallo: sulla strada servono risposte chiare. La piccola località è isolata ormai dal mese di settembre.

Frazionisti di Erbareti contro il Comune di Varallo: sulla strada servono risposte chiare

Non si placa la polemica tra il Consorzio terrieri di Erbareti e l’amministrazione comunale. Nei giorni scorsi i Terrieri avevano rivolto un appello al Comune di Varallo segnalando le condizioni della strada che porta alla frazione in Val Sabbiola, già interessata da un parziale crollo causato da forti precipitazioni.

«I danni – segnalava il Consorzio – sono stati riparati fino alla località Magnova, senza che però il tratto successivo venisse sistemato. Le piogge di marzo hanno peggiorato ulteriormente la situazione. Chiediamo quindi al Sindaco Pietro Bondetti di intervenire prontamente: il paese è da mesi non raggiungibile».

La questione è stata affrontata pubblicamente da Bondetti nel corso del consiglio comunale dello scorso lunedì. «Non è assolutamente vero – aveva spiegato il primo cittadino – che l’amministrazione non voglia fare nulla per sistemarla. La frazione non ha abitanti fissi nel corso dell’anno e la nostra volontà è quella di andare incontro ai cittadini sistemando quella che è una pista forestale di servizio fruibile soltanto con mezzi idonei quali fuoristrada o trattori così da garantire che essa sia agevole in caso di emergenza o per il trasporto dei materiali per la sistemazione degli edifici».

Disagi per i frazionisti

Ora arriva la replica da parte del direttivo del Consorzio terrieri. «Ci teniamo a precisare – scrive il sodalizio in una nota -, a seguito delle dichiarazioni del sindaco Pietro Bondetti tenute durante l’ultimo consiglio comunale di lunedì e riportate sui giornali locali, quanto segue: i sopralluoghi non sono ancora da eseguire, come da lui affermato, ma sono già stati fatti circa tre mesi fa e pare ci sia anche il progetto pronto».

«Quindi stiamo continuando ad aspettare una risposta puntuale, non evasiva come al suo solito. La strada per Erbareti era compresa nella serie di lavori previsti dalla fusione. Quindi avrebbe dovuto già essere asfaltata. Invece si fatica a ripristinare quel poco che c’era. Nonostante ci siano residenti essi non possono vivere in abitazioni che sono di fatto isolate, quindi risulta inopportuno soffermarsi sul fatto che non ci vivano persone permanentemente».

“Impegni non mantenuti”

«Ci chiediamo inoltre, come penso anche molti altri, come verrà speso il milione di euro arrivato anche quest’anno a Varallo. E’ stato annunciato un avanzo di oltre 400mila euro ma qui di lavori ancora non se ne stanno vedendo. Il vice sindaco Eraldo Botta si era preso degli impegni quando era sindaco che non ha mantenuto e non fa mantenere al suo successore Bondetti».

«Se non si riesce a mantenere le promesse nemmeno in campagna elettorale, ci spieghiamo come mai altre comunità come quelle di Morca o Camasco, per fare qualche esempio, siano sempre lasciate ai margini come noi».

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook