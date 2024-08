Grandinata in val Sermenza devasta i campi di un’azienda agricola. Ieri pomeriggio un episodio di maltempo ha colpito duro in alta Valsesia.

Grandinata in val Sermenza devasta i campi di un’azienda agricola

Un temporale estivo ha colpito l’alta Valsesia nel pomeriggio di ieri, mercoledì 31 luglio. E in alcune aree ha addirittura grandinato, con chicchi di medie dimensioni. Quindi un episodio piuttosto significativo.

A farne le spese è stata l’azienda “Angolo di paradiso” in frazione Piana di Rima San Giuseppe. «E quest’anno anche per noi la stagione si è conclusa prima del dovuto», commentano tristemente i gestori sulla propria pagina Facebook, mostrando il danno.

La cellula temporalesca ha portato acqua e grandine per lo più in zone montane, e poi è andata ad esaurirsi. Il che, in sertata, ha prodotto un bellissimo arcobaleno che si è visto in tutta la zona. Qui sotto, la fotografia scattata e postata dai volontari della Croce rossa di Borgosesia.

Tempo estivo per tutto il fine settimana

Intanto l’estesa area anticiclonica mantiene tempo stabile e caldo anche per i prossimi giorni, ma va indebolendosi con a tratti maggiore variabilità. Oggi, giovedì 1 agosto, nel corso della giornata è previsto lo sviluppo di cumuli, e nel pomeriggio e in serata possibili rovesci o temporali. A basse quote temperatura minima 22 gradi, massima 32.

Domani sole prevalente, ma persiste la possibilità di rovesci sparsi e temporali nel pomeriggio. Sabato e domenica in prevalenza soleggiato: domenica possibili annuvolamenti nelle ore pomeridiane accompagnati da rovesci o temporali isolati.

Foto tratta dalla pagina Facebook dell’azienda agricola “Angolo di paradiso”

