Il bar ristorante di Rimasco è in cerca di un gestore. Si trova nei pressi del lago, a disposizione anche un’area campeggio per i turisti.

Il bar ristorante di Rimasco è in cerca di un gestore

Una opportunità a Rimasco dal punto di vista turistico e lavorativo. Il Comune di Alto Sermenza ha deciso di promuovere un’indagine conoscitiva al fine di acquisire manifestazioni di interesse per la conduzione di strutture di proprietà comunale presenti in località Laghetto di Rimasco.

Si tratta di un bar ristorante con area attrezzata per camper che si trova proprio nei pressi del lago, un’area di forte passaggio turistico soprattutto durante la bella stagione estiva.

Il bando sull’albo pretorio del Comune

Sull’albo pretorio del Comune di Alto Sermenza è stato pubblicato un invito rivolto ai soggetti che siano interessati ad essere invitati ad una futura procedura selettiva per l’individuazione del gestore delle citate strutture. Si tratta di una manifestazione di interesse che ha pertanto l’unico scopo di comunicare al Comune la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.

«L’affidamento comporterà la gestione dei locali presso dell’immobile adibito a bar ristorante nonché all’area attrezzata atta ad ospitare camper, in località Laghetto di Rimasco, in comune di Alto Sermenza, comprensiva del loro uso, della manutenzione e della custodia, delle attrezzature e dei dispositivi – viene illustrato -. Il gestore dovrà munirsi di tutte le autorizzazioni e certificazioni necessarie per lo svolgimento dell’attività, delle polizze assicurative richieste e adempiere a quanto previsto dalle vigenti normative in materia di lavoro, sicurezza, tributi, contabilità, prevenzione incendi, Haccop e Scia».

Le domande vanno presentate entro il 14 aprile in municipio ad Alto Sermenza. In base alle disponibilità pervenute si valuterà poi come muoversi avviando un bando pubblico.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook