Il Carnevale di Varallo a New York per rendere omaggio a Cristoforo Colombo. Sfilata nel cuore di Manhattan assieme ad altre 130 maschere da tutta Italia.

Il Carnevale di Varallo a New York per rendere omaggio a Cristoforo Colombo

Costumi, personaggi e volti del Carnevale di Varallo sfilano in mezzo a New York nel giorno in cui gli Usa rendono omaggio al loro “scopritore” italiano Cristiforo Colombo. E’ accaduto lunedì. Re Marcantonio carlavèè e sua maestà la Cecca (Gianni Nettis e Francesca Pedretti), insieme al Gran Ciambellano Andrea Guidi, alle guardie Stefano Baladda e Giacomo Frigiolini, al presidente Matteo Curri ed altri membri del Comitato carnevale di Varallo, hanno percorso le strade del Columbus Day.

L’iniziativa è stata del Centro coordinamento Maschere Italiane, con il patrocinio del Ministero degli esteri e dalla cooperazione internazionale. Le maschere varalline sono state chiamate a rappresentare il proprio carnevale e il proprio territorio insieme ad altre 130 maschere provenienti da tutta Italia. Dal Piemonte sono arrivati anche il Gianduja di Torino, il Bicciolano di Vercelli e Re Biscottino di Novara.

Solo per citarne alcuni, dalle altre regioni d’Italia hanno partecipato anche Arlecchino, Pulcinella, Balanzone, Giangurgolo, Brighella, Capitan Spaventa, Papà del Gnoco e ancora tante tante altre.

Una grande vetrina per le tradizioni locali

«Per le maschere italiane – scrive in una nota il Comitato carnevale di Varallo – partecipare all’80ma edizione del Columbus Day, che celebra l’arrivo di Cristoforo Colombo nel Nuovo Mondo, ha l’obiettivo di far conoscere le nostre realtà al fine di valorizzare il nostro patrimonio culturale e sociale italiano fatto di tradizioni popolari, di dialetti, di prodotti tipici e di folklore».

La parata del Columbus Day si è svolta nel cuore di Manhattan, sulla Fifth Avenue e sulla 44th Street, e come ogni anno ha coinvolto dai 20mila ai 30mila partecipanti tra gruppi, carri, marines e tanti altri, con un pubblico che, dai dati storici, si aggira intorno al milione di persone, oltre a quelle che seguono l’evento in mondovisione. Oltre alla parata, i reali varallesi sono stati coinvolti, nei giorni antecedenti, ad incontri istituzionali con le rappresentanze locali e con la comunità italo americana a New York.

Plauso alle maschere varallesi anche dall’Unione montana dei Comuni della Valsesia: «Le nostre tradizioni carnevalesche nella grande mela, New York – ha commentato sui social il presidente Francesco Pietrasanta -. Complimenti al Carnevale di Varallo da parte di tutta l’Unione Montana dei Comuni della Valsesia per questo successo ottenuto coltivando ottimi rapporti con gli altri carnevali e il Centro nazionale maschere».

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook