Il sindaco dà le dimissioni, commissariato il Comune di Scopa. Il prossimo fine settimana il paese andrà al voto per eleggere una nuova amministrazione.

Con le dimissioni del sindaco Cesare Farina, a Scopa è decaduto anche il consiglio comunale. E ora è stato nominato un commissario. Un commissariamento che di fatto durerà per pochi giorni, visto che per l’8 e 9 giugno sono previste le elezioni comunali dove è pronta a candidarsi una nuova lista.

Dalla prefettura spiegano: «Il prefetto di Vercelli Lucio Parente, al fine di assicurare la continuità dei servizi e comunque fino alla data della proclamazione degli eletti da parte dell’ufficio elettorale, ha disposto la sospensione del consiglio stesso, nominando commissario per la provvisoria gestione dell’ente, il dottor Matteo Pavan dirigente di seconda fascia, in servizio presso la prefettura».

Cesare Farina candidato a Peschiera Borromeo

Come era stato anticipato, il sindaco Cesare Farina (nella foto di copertina) aveva presentato le dimissioni da sindaco di Scopa per potersi presentare come candidato consigliere a Peschiera Borromeo, comune del Milanese. Il primo cittadino ha deciso di chiudere anzitempo la sua avventura amministrativa in Valsesia, scegliendo di candidarsi nella città in cui di fatto è residente.

Chiuso anche il gruppo Facebook Comune di Scopa dove comunque comunicava con i cittadini, chiuso anche il gruppo WhatsApp che era stato aperto con i commercianti.

Si fa avanti Marco Deblasi

E’ ora Marco Deblasi il candidato sindaco dell’unica lista che si è presentata a Scopa. «Insieme a un gruppo di persone abbiamo deciso di proporre una lista per il nostro paese perchè il territorio aveva bisogno di una guida – spiega -. Siamo tutte persone presenti sul territorio e quindi pronte a intervenire in qualsiasi momento. Quando ci sarà bisogno la gente ci potrà trovare senza problemi».

