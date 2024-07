In un anno arrivate in Valsesia 40 famiglie israeliane. Il Progetto Baita al lavoro tra integrazione e ripopolamento della valle.

«La Valsesia? E bella, verde e ospitale». Per questo sempre più famiglie israeliane si stanno insediando in Valsesia da Borgosesia fino su a Rimasco. Già una quarantina le coppie, molte con figli, che hanno acquistato casa. E dal prossimo anno scolastico 37 bambini e ragazzi saranno inseriti nelle scuole della Valsesia dalla materna fino alle superiori. Così si ripopolano i piccoli borghi della Valsesia.

Tutto nasce dall’associazione Progetto Baita ets (ente del terzo settore, senza scopo di lucro) fondata da Ugo Luzzati, che ne è il presidente. Originario della Liguria, ha una azienda in Israele e ha deciso di insediarsi in Valsesia.

Richieste in continuo aumento

Una delle prime coppie provenienti da Israele ha acquistato casa un anno fa a Rimasco, poi a cascata sono arrivate altre famiglie. Il tutto tramite un percorso ben definito.

«Abbiamo costituito una onlus riconosciuta – spiega Gianni Tognotti, ex sindaco di Rimasco e vice presidente dell’associazione -. Il nostro obiettivo è favorire l’integrazione delle famiglie straniere in Valsesia. Finora abbiamo inserito 40 famiglie che hanno acquistato casa. E per il prossimo anno scolastico 37 giovani saranno iscritti nelle nostre scuole dalla materna, elementari fino al liceo e all’alberghiero».

Molti hanno già frequentato corsi di italiano prima di arrivare in Italia. E le richieste continuano ad arrivare. La gente che si sta trasferendo da Israele cerca soprattutto tranquillità e pace.

Innamorati della Valsesia

Si innamorano della Valsesia. «Sono affascinati dal nostro paesaggio – interviene Luzzati -. Ma anche dall’accoglienza delle persone. Si tratta di famiglie che decidono di trasferirsi e investire nel territorio. Si innamorano del verde e della vita tranquilla. Si trovano bene con i valsesiani».

Prediligono case indipendenti e non appartamenti, con terreni, abitazioni tipiche della zona in pietra ma comode e sicure, con tutto a norma nell’impiantistica, e soprattutto con la possibilità di dotarsi di collegamenti a internet.

Svariate professioni

Ma chi sono? «Sono quasi tutti laureati – riprende Luzzati -. Molti lavorano da remoto, ma ci sono anche medici, farmacisti, infermieri». Non è un caso che durante il convegno sulla sanità a Borgosesia si è parlato della possibilità di coinvolgere questi professionisti nelle strutture della zona. Altri sono ingegneri, informatici e allevatori di cavalli.

Chi già conosce la lingua ha trovato lavoro, per esempio in una farmacia o in una falegnameria. Il Progetto Baita si interessa anche a superare lo scoglio della lingua: «Abbiamo organizzato una scuola di lingua – riprende Luzzati -. Ci affidiamo all’associazione Eufemia».

Integrazione e ripopolamento

La volontà di queste persone è di integrarsi nel territorio: «Oltre a mettere a disposizione le proprie competenze professionali – riprende Luzzati – molti in età pensionabile hanno chiesto di poter aiutare le associazioni locali come volontari».

Il ruolo del Progetto Baita è portare cittadina stranieri, per ora da Israele, Germania, Olanda, Sud Corea, a vivere nelle valli valsesiane, che attualmente si trovano in corso di desertificazione, fornendo loro una serie di servizi e aiuti.

L’obiettivo di far conoscere loro i luoghi, le persone e la realtà esistente, assistere le famiglie lungo diverse fasi di inserimento. Il progetto ha già ricevuto l’appoggio di Regione, Unione montana Valsesia e vari Comuni.

