Incidente a Vocca, auto sospesa sul ciglio della strada 299. LE FOTO

Incidente a Vocca, auto sospesa sul ciglio della strada 299. Il veicolo si è ritrovato in bilico su un fossato, intervento dei vigili del fuoco.

Incidente a Vocca, auto sospesa sul ciglio della strada 299.

Rocambolesco incidente nel pomeriggio di oggi, sabato 21 giugno. Intorno alle 14.30 una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Varallo è intervenuta nel Comune di Vocca, lungo la strada provinciale 299, per un episodio che ha coinvolto un suv Kia Sportage.

Il veicolo, per cause ancora in corso di accertamento, è uscito parzialmente di strada, finendo con le ruote anteriori sollevate e il muso immerso in un’aiuola di ortensie, accanto a una staccionata in legno. L’impatto ha attivato gli airbag e danneggiato gravemente la parte anteriore del mezzo. Fortunatamente, l’incidente non sembra aver coinvolto altri veicoli.

LEGGI ANCHE: Grave incidente nella pista di Borgo Ticino: 43enne in codice rosso

L’intervento dei soccorritori

I vigili del fuoco hanno collaborato con il personale sanitario del 118 utilizzando tecniche (tecniche di primo soccorso sanitario) per prestare assistenza agli occupanti dell’auto e hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo per evitare ulteriori pericoli, anche con l’uso di cunei stabilizzanti. Sul posto anche i carabinieri, impegnati nei rilievi e nella gestione della viabilità, momentaneamente rallentata.

Il tratto di strada interessato è stato parzialmente delimitato con coni segnaletici per consentire le operazioni di soccorso in sicurezza. L’intervento si è protratto per parecchio tempo, e al momento non sono stati diffusi dettagli ufficiali sulle condizioni delle persone coinvolte.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook