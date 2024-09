La Coppa Fantozzi attraversa le strade di Varallo. VIDEO

La Coppa Fantozzi attraversa le strade di Varallo. Una domenica in bici per la città: in programma anche la gimkana per i bambini e il tour con le e-bike.

E’ stata una domenica dedicata alla bicletta per la città di Varallo. Era infatti in progeramma l’evento “Pedala che ti passa!”, dedicato al mondo delle due ruote, per adulti e bambini. La giornata ha avuto inizio alle 10 nel parco comunale di Villa Durio, sede del municipio.

I partecipanti potevano scegliere fra tre diversi percorsi: una gimkana per i bambini, proposta per tutta la giornata. Un tour turistico in sella a una bici elettrica. E la Coppa Fantozzi, proposta come una sorta di revival della sgangherata Coppa Cobram che è diventato un “must” dopo il film “Fantozzi contro tutti” del 1980. Qui sotto il video della partenza.

