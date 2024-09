Domenica a Varallo si pedala per la Coppa Fantozzi. Appuntamento con le bici, tre diverse opportunità: il tour stile “Coppa Cobram”, gli itinerari in e-bike e la gimcana per bambini.

Domenica a Varallo si pedala per la Coppa Fantozzi

Nella mattinata di domani, domenica 15 settembre, a Varallo tutti in sella con “Pedala che ti passa!”, un evento dedicato al mondo delle due ruote, per adulti e bambini. La giornata avrà inizio alle 10 nel parco comunale di Villa Durio, sede del municipio. Si potrà scegliere fra tre diverse proposte di attività.

Tra queste, spicca la Coppa Fantozzi, tour per le vie cittadine, tra le ore 10 e le 12, gara ciclistica amatoriale non competitiva riservata agli adulti. Si invitano tutti i concorrenti a vestirsi ispirandosi alla storica gara resa celebre dal film “Fantozzi contro tutti “ del 1980 con Paolo Villaggio, la “Coppa Cobram”. Al termine della gara ci sarà infatti la premiazione dei tre più originali outfit (biclicletta e abbigliamento). Maggiori informazioni: Carlito’s Bike Varallo 335.6492457.

La gimcana per i bambini

Seconda opportunità è la gimcana per bambini: per i più piccoli, dalle ore 10 alle 16, il parco comunale di Villa Durio si trasformerà in un parco giochi su due ruote. «La gimcana, un percorso ad ostacoli studiato appositamente per i bambini – spiega il Comune -, permetterà loro di divertirsi e migliorare le proprie abilità in bicicletta, in un ambiente sicuro e controllato. Sarà l’occasione perfetta per i più giovani di avvicinarsi al mondo delle biciclette e di vivere un’esperienza entusiasmante». Non è richiesta prenotazione. Maggiori informazioni: 348.2888040.

Itinerari con le e-bike

Terza attività, gli itinerari guidati per adulti con le e-bike: sono previsti due itinerari guidati alla scoperta dei panorami suggestivi attorno a Varallo con le biciclette elettriche. Le escursioni avranno luogo sia al mattino che al pomeriggio, offrendo ai partecipanti l’opportunità di esplorare il paesaggio, con accompagnatori cicloturistici forniti di patentino regionale.

«Ci sarà un percorso “cittadino” – spiegano gli organizzatori -, alla scoperta delle contrade e del Sacro Monte, e un percorso più impegnativo per lunghezza, alla scoperta delle rive del fiume Sesia, lungo la pista ciclabile». Itinerario del mattino: partenza alle 10 e ritorno alle 12; nel pomeriggio partenza alle 14 e ritorno alle 16. Possibilità di noleggio gratuito delle e-bike in loco per gli adulti. I bambini potranno usare la loro bicicletta e il casco.

