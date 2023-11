La storica villa Aprilia al Baranca diventa proprietà di Bannio Anzino. Il tribunale di Verbania ha accolto la domanda di usucapione: diventerà un osservatorio astronomico.

La storica villa Aprilia al Baranca diventa proprietà di Bannio Anzino

Un osservatorio astronomico sui ruderi di Villa Aprilia. L’idea del Comune di Bannio Anzino può diventare realtà. Infatti l’amministrazione comunale del piccolo centro ossolano è diventata proprietaria di quello che resta dell’edificio realizzato nel 1908 all’alpe Selle di Baranca.

E’ stata l’amministrazione del sindaco Pierfranco Bonfadini ad avviare una procedura legale per far valere l’usucapione dei resti della storica villa, costruita dall’architetto-ingegnere di Borgosesia Costantino Gilodi su committenza di Vincenzo Lancia. Nei giorni scorsi è arrivato l’atto ufficiale da parte del tribunale di Verbania.

Al confine con Fobello

L’area sorge proprio a confine con il Comune di Fobello, nella zona del colle di Baranca. «Siamo contenti che l’amministrazione di Bannio Anzino possa portare avanti la messa in sicurezza della zona – spiega il sindaco di Fobello Anna Baingiu -. La villa si trova nel territorio comunale di Bannio Anzino, anche se è stata sempre legata al nostro paese per via della famiglia Lancia».

Non è stata una pratica facile quella del Comune del Vco, ha dovuto rintracciare tutti i proprietari dell’area, alcuni neppure sapevano di essere titolari dello storico edificio. Ma di fatto nessuno da anni si occupava più della struttura.

Sarà un osservatorio astronomico

L’idea finale è di ricavare un osservatorio astronomico ed è già partita la corsa a recuperare i fondi necessari. L’amministrazione comunale di Bannio Anzino ha anche parte dei soldi per rilanciare questo pezzo storico di montagna: mezzo milione di fondi europei sono stati assegnati al Comune per allungare la strada che porta sotto il colle d’Egua, da dove proseguendo si arriva all’insediamento walser di Carcoforo. Ma non bastano ancora. Il recupero di Villa Aprilia sarebbe anche importante per il turismo della Valsesia.