Messa celebrata dalla balconata della Capanna Margherita e seguita in diretta Facebook sulla pagina del Comune di Alagna Valsesia. Un’iniziativa proposta la mattinata di mercoledì, vigilia della ricorrenza dell’Assunta, proprio in vista della solennità religiosa che si celebra il Ferragosto.

A celebrare ai 4.554 metri della Punta Gnifetti sono stati don Alberto Andrini, parroco di Alagna da meno di un anno, e monsignor Filippo Ciampanelli, sottosegretario del Dicastero per le Chiese orientali in Vaticano. La messa è stata celebrata per tutte le genti che abitano ai piedi del Monte Rosa, e con una particolare intenzione per la Pace nel mondo. Molti utenti si sono collegati in diretta, ma ancora più numerosi quelli che hanno guardato il video caricato sui social, che ha ottenuto migliaia di visualizzazioni. Lo riproponiamo qui sotto.

Il parroco e la Margherita

Il rapporto tra la parrocchia di Alagna e la Capanna Margherita è sempre stato strettissimo. Don Carlo Elgo, che ha seguito la comunità fino al 2022, era noto per esserci salito ben 297 volte, delle quali 55 completamente a piedi da Alagna, senza impianti di risalita. Adesso anche don Alberto Andrini ha voluto nuovamente rinsaldare questo legame, e celebrare messa dal rifugio più alto d’Europa.

