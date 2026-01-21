L’Alpàa conferma la 50ma edizione: traguardo storico per Varallo e la valle. Dieci giorni di eventi tra ricordi e novità dal 10 al 19 luglio.

L’Alpàa conferma la 50ma edizione: traguardo storico per Varallo e la valle

L’Alpàa raggiunge un traguardo storico e guarda al futuro. Il Comitato organizzatore ha annunciato ufficialmente le date della 50ma edizione della manifestazione, in programma a Varallo dal 10 al 19 luglio 2026. Dieci giorni di eventi che celebreranno mezzo secolo di storia dell’appuntamento più rappresentativo della Valsesia e tra i più importanti dell’estate piemontese.

Nata nel 1977 con l’obiettivo di valorizzare il territorio e le sue eccellenze, l’Alpàa ha saputo crescere ed evolversi nel tempo, diventando un evento capace di richiamare ogni anno migliaia di visitatori. Tradizioni, artigianato, cultura, musica ed enogastronomia sono stati fin dall’inizio i pilastri di una manifestazione che coinvolge l’intera comunità e numerose realtà del territorio.

Un anniversario che guarda al futuro

La 50ª edizione non sarà soltanto un momento celebrativo, ma anche un’occasione per raccontare la storia dell’Alpàa e rilanciarne il ruolo per gli anni a venire. Il Comitato organizzatore è già al lavoro su un’edizione speciale che affiancherà agli appuntamenti tradizionali nuovi progetti e iniziative dedicate alla memoria della manifestazione, all’innovazione, alla sostenibilità e alla valorizzazione turistica della Valsesia.

«Il successo e la continuità dell’Alpàa – si legge su una nota stampa a firma del presidente Gianni Iacolino – sono legati all’impegno del Comitato Alpàa e dei volontari che, con passione e senso di responsabilità, rendono possibile ogni anno l’organizzazione di un evento complesso e articolato. Fondamentale anche il sostegno delle istituzioni, delle associazioni, degli sponsor e dell’intera comunità, che contribuiscono a garantire qualità e crescita della manifestazione».

Dieci giorni di festa per tutte le età

Anche nel 2026 l’Alpàa confermerà i suoi elementi distintivi: grandi concerti gratuiti, mostre, spazi dedicati all’arte e all’artigianato, tradizioni locali, enogastronomia, aree commerciali, iniziative culturali e momenti pensati per tutte le età. Per dieci giorni Varallo si trasformerà in un grande palcoscenico di incontro, festa e condivisione.

Il programma dettagliato della 50ma edizione dell’Alpàa verrà presentato nei prossimi mesi. Intanto l’appuntamento è già fissato: dal 10 al 19 luglio 2026, Varallo celebra cinquant’anni di Alpàa.

