AttualitàVarallo e alta Valsesia
Lavori sulla provinciale 299: sensi unici alternati tra Varallo e Scopa per un mese
Si posano i cavi della fibra ottica: si tratta ovviamente di limitazioni per brevi tratti.
Lavori sulla provinciale 299: sensi unici alternati tra Varallo e Scopa per un mese. Si posano i cavi della fibra ottica: si tratta ovviamente di limitazioni per brevi tratti.
Lavori sulla provinciale 299: sensi unici alternati tra Varallo e Scopa
Modifiche alla viabilità lungo la principale arteria della Valsesia. Da domani, mercoledì 22 aprile, entrerà infatti in vigore il senso unico alternato (per brevi tratti) sulla strada provinciale 299 nel tratto compreso tra Varallo e Scopa.
Il provvedimento resterà attivo fino a venerdì 22 maggio, nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 18, con esclusione dei giorni festivi e dei fine settimana.
Si posa la fibra ottica
La regolazione del traffico si rende necessaria per consentire i lavori di posa della fibra ottica da parte della società Ultranet. Ovviamente gli interventi interesseranno di volta in volta tratti limitati della strada, di circa 100 metri alla volta. Ma potranno comunque causare rallentamenti lungo un asse viario particolarmente trafficato.
Considerata l’importanza della strada provinciale 299 come collegamento strategico della valle, la Provincia di Vercelli consiglia quindi agli automobilisti di prestare attenzione alla segnaletica e di programmare gli spostamenti tenendo conto di possibili disagi e rallentamenti.
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