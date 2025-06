Lutto a Varallo per il “mago” Aldo Guglielmina. Si è spento a 94 anni uno degli ultimi boscaioli della valle.

Lutto a Varallo per il “mago” Aldo Guglielmina

Si è spento all’età di 94 anni Aldo Guglielmina, per tutti semplicemente “il Mago”, volto conosciutissimo a Varallo e nel circondario per la sua lunga attività di boscaiolo e per la sua personalità genuina e laboriosa.

Originario di Scopelle, Guglielmina aveva trascorso gli ultimi anni della sua vita a Casa Serena, la struttura per anziani che lo aveva accolto con affetto. Uomo di montagna, legato ai ritmi della natura e al lavoro nei boschi, lascia il ricordo di una figura autentica, simbolo di una generazione che ha costruito con fatica e dedizione il tessuto sociale e ambientale del territorio.

Il ricordo del Comune di Varallo

Anche il Comune di Varallo ha voluto ricordarlo con gratitudine. «Ci aiutava a pulire il parco di Villa Becchi, prima che venisse realizzato il centro sportivo con la piscina», ha ricordato il vicesindaco Eraldo Botta. Un gesto semplice, ma emblematico del senso civico e del legame con la comunità che “il Mago” non ha mai perso, nemmeno in età avanzata. Nella foto di copertina, con Aldo (al centro) c’è un giovane Eraldo Botta.

Il funerale è stato celebrato sabato pomeriggio nella Collegiata di Varallo, alla presenza di parenti, amici e cittadini. Dopo le esequie, la salma ha proseguito il suo ultimo viaggio verso il tempio crematorio di Domodossola.

Aldo Guglielmina se ne va lasciando dietro di sé non solo i sentieri dei boschi che ha percorso per una vita, ma anche un ricordo affettuoso in chi lo ha conosciuto: un uomo semplice, ma capace di lasciare un segno.

