«Macché ecomostro». Varallo, ecco come sarà la nuova palestra

Grazie a un “cappotto vegetale” la nuova palestra di Varallo sarà una struttura perfettamente integrata con il parco. E’ questo il risultato finale dei lavori in corso del polo sportivo-polifunzionale che sta nascendo in quello che per i residenti è lo storico parco della Consolata.

Un polmone verde sorto ai tempi dello Splendid park Hotel, il grande stabilimento idroterapico e climatico che fu eretto alla fine dell’Ottocento, frequentato dalle elite nobiliari e alto borghesi di tutta Europa. Alle spalle del complesso che ora ospita l’istituto alberghiero, la scuola Barolo degli artigiani del legno e le scuole medie, tra le storiche palazzine che facevano parte dello stabilimento, sta dunque sorgendo il futuro polo sportivo. Un polo che sarà Palacarlavèe durante i festeggiamenti del carnevale.

Ora è solo un “cubo” di cemento

Una struttura prefabbricata di cemento, rettangolare, molto lineare che non convince per niente i varallesi, che sui social hanno criticato duramente il progetto. Un importante investimento della Provincia di Vercelli di oltre 2 milioni di euro che il presidente Davide Gilardino ha difeso durante il consiglio comunale dell’altra settimana.

Il gruppo di minoranza “Varallo oggi per il futuro” aveva infatti presentato un’interrogazione alla Provincia, appunto ente appaltatore, per chiedere spiegazioni. Gilardino, il sindaco Pietro Bondetti e il vice Eraldo Botta, assessore ai lavori pubblici, hanno ribadito che «sono state seguite scrupolosamente le indicazioni fornite dalla Soprintendenza e dalla Commissione Ambientale. Le pareti esterne e il tetto saranno coperte dalla vegetazione rendendo la presenza dell’immobile meno impattante sul paesaggio circostante».

Nessun ecomostro al parco

Dunque nessun “ecomostro” o creazioni simili. Non resta che attendere il risultato finale. «Le immagini elaborate al computer della palestra rendono l’idea di come sarà finita – sottolinea Bondetti -. La vegetazione ricoprirà pareti e tetto. Aspettiamo dunque che sia completata prima di criticare».

Intanto il cantiere prosegue: «E’ in fase di realizzazione il pavimento e a breve arriveranno gli infissi. Siamo molto contenti di come stanno procedendo i lavori appaltati alla ditta Bertini Costruzioni srl di Varallo», conclude il primo cittadino.

