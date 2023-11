Macigno sulla carreggiata, a Roccapietra strada chiusa ancora per dieci giorni. Avviso del Comune: operai al lavoro per le verifiche e la messa in sicurezza.

«Si comunica alla popolazione della frazione Roccapietra che i lavori e le ispezioni per la messa in sicurezza sono in corso e dureranno ancora circa dieci giorni». E’ l’avviso divulgato ieri, sabato 24 novembre, dal sindaco di Varallo Pietro Bondetti a seguito della chiusra del tratto interno alla frazione Roccapietra.

E’ quindi un lavoro lungo il disgaggio e la messa in sicurezza del versante da cui il 16 novembre scorso (esattamente dieci giorni fa) un macigno di 8 tonnellate è piombato sulla carreggiata, all’altezza delle ultime abitazioni in direzione Varallo.

Da quel momento, per motivi di sicurezza è stato vietato il transito nel tratto considerato a rischio. C’è quindi qualche disagio per i residenti, costretti a immettersi sulla 299 per raggiungere Varallo.

Il problema dei bus

Lo stop al traffico ha anche provocato problemi con le linee dei bus, soprattutto per gli studenti. Il Comune spiega che le aziende dei pullman sono state sollecitate a trovare fermate alternative rispetto a quelle soppresse.