La Monte Rosa SkyMarathon è salva: nel 2027 si tornerà a correre fino alla Capanna Margherita

La Monte Rosa SkyMarathon 2027 si farà. Dopo settimane di incertezza sul futuro della manifestazione, oggi, lunedì 16 novembre, è arrivato l’annuncio ufficiale del comitato organizzatore Ama (Alagna-Monte Rosa-Alagna): tutte e quattro le gare si svolgeranno sabato 12 giugno, con domenica 13 come giornata di riserva in caso di maltempo. Una notizia attesa dagli appassionati di skyrunning e dall’intera comunità valsesiana.

A rendere possibile la conferma dell’appuntamento è stato il confronto tra gli organizzatori e la società Monterosa 2000, che ha portato a individuare una soluzione per conciliare le esigenze della manifestazione con quelle legate alla manutenzione degli impianti. Il calendario degli interventi sarà infatti riprogrammato, garantendo la disponibilità del Funifor Pianalunga-Cimalegna-Passo dei Salati durante il fine settimana di gara.

Scongiurato il rischio di cancellazione della manifestazione

Soltanto pochi giorni fa il Comune di Alagna aveva espresso forte preoccupazione per il futuro della competizione. La possibile chiusura degli impianti nella primavera del 2027 avrebbe infatti comportato modifiche sostanziali al programma della manifestazione sportiva o addirittura la cancellazione in caso di condizioni critiche sul ghiacciaio.

L’amministrazione guidata dal sindaco Roberto Veggi aveva chiesto a tutti i soggetti coinvolti di compiere ogni sforzo per individuare una soluzione, ipotizzando anche lo spostamento di parte degli interventi manutentivi in autunno. Il lavoro portato avanti in queste settimane ha finalmente consentito di conciliare le necessità tecniche con quelle degli organizzatori, scongiurando il rischio di perdere l’edizione 2027.

Iscrizioni al via il 3 dicembre

Con la conferma della manifestazione può ora entrare nel vivo anche la preparazione dell’appuntamento sportivo. Il programma completo dell’edizione 2027 sarà pubblicato a breve sul sito ufficiale della Monte Rosa SkyMarathon. Intanto gli organizzatori hanno già comunicato una data importante per gli atleti: le iscrizioni riservate ai finisher apriranno il 3 dicembre.

Nella stessa giornata prenderanno il via anche le pre-iscrizioni per coloro che desiderano affrontare per la prima volta la sfida che conduce fino ai 4.554 metri della Capanna Margherita. Le candidature saranno vagliate in tempo reale dal comitato organizzatore. Per tanti appassionati sarà dunque possibile iniziare a preparare la grande sfida sul Monte Rosa, con l’obiettivo di raggiungere il rifugio più alto d’Europa.

Una vittoria per Alagna e per tutta la Valsesia

La conferma della Monte Rosa SkyMarathon rappresenta una buona notizia non soltanto per il mondo dello sport. La manifestazione, che richiama atleti provenienti da oltre 40 nazioni, costituisce infatti una straordinaria occasione di promozione internazionale per Alagna e per tutta la valle. Importanti anche le ricadute economiche sul territorio, con il coinvolgimento di strutture ricettive, ristoranti, commercianti e operatori turistici.

Il comitato organizzativo, coordinato da Manuel Gambarini, ha voluto ringraziare Monterosa 2000, il Comune di Alagna, la comunità alagnese e tutti i partner per il sostegno ricevuto. Dopo le preoccupazioni delle scorse settimane, la macchina organizzativa può dunque proseguire il proprio lavoro con una certezza: il 12 giugno la Monte Rosa SkyMarathon tornerà protagonista, regalando alla Valsesia un altro appuntamento internazionale con lo skyrunning.

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