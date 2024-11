Nuotata di novembre nelle gelide acque del Mastallone a Varallo

Nuotata di fine novembre nelle gelide acque del Mastallone a Varallo. Coraggioso gesto sportivo in questa mattinata nella spiaggetta sotto il ponte Antonini.

dopo l’ignoto sciatore che l’altra sera ha percorso il centro della città trascinato da un’auto, un altro gesto sportivo insolito ha sucitato non poca curiosità a Varallo. Nella mattinata di oggi, domenica 24 novembre, un uomo si è buttato nelle gelide acque del torrente Mastallone e si è fatto una nuotata. Qui sotto una bella foto della performance.

L’uomo si è incamminato sulla spiaggetta ricoperta di neve e si è immerso nell’acqua che in questa stagione ha una temperatura di pochi gradi. In effetti, i cosiddetti “cimenti invernali” non rappresentano affatto un’eccezione: per esempio, fino a qualche anno fa a Balmuccia si teneva a gennaio una calata nelle acque del Sermenza, probabimente ancora più fredde di quelle che scorrevano questa mattina sotto il ponte Antonini.

