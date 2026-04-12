Oggi il treno storico celebra i 140 anni della Novara-Varallo. Primo viaggio con le antiche locomotive a vapore, un’occasione per rievocare un progetto nato nell’Ottocento.

Oggi il treno storico celebra i 140 anni della Novara-Varallo

Oggi, domenica 12 aprile, la Valsesia celebra un anniversario importante: i 140 anni della linea ferroviaria Novara-Varallo, inaugurata l’11 aprile 1886 con l’arrivo del primo treno. Per l’occasione prende il via anche il programma dei treni storici, con il suggestivo “Treno dei 140 anni” che riporta in vita l’atmosfera di fine Ottocento.

Sono oltre 300 i partecipanti attesi a bordo dei vagoni trainati da una locomotiva a vapore, in partenza dalla stazione di Novara alle 9.10. Il convoglio effettuerà fermate intermedie a Fara (9.45) e Romagnano Sesia (10.10), per poi arrivare a Varallo alle 11.20. Una giornata speciale che proseguirà tra iniziative culturali e turistiche: pranzo libero e visite guidate a scelta tra il centro storico cittadino e il complesso del Sacro Monte, sito Unesco, insieme alla chiesa di Santa Maria delle Grazie.

Un progetto nato nel lontano 1856

La nascita della ferrovia affonda le sue radici nella seconda metà dell’Ottocento. Il primo progetto risale al 1856, quando l’ingegner Giuseppe Antonini immaginò un collegamento tra Novara e la Valsesia. L’iniziativa, inizialmente sostenuta dal barone Luigi Bolmida, si arenò però dopo la sua morte. Negli anni successivi lo stesso Antonini tentò di rilanciare l’opera con un progetto più economico, senza però riuscire a concretizzarlo.

Fu solo più tardi, grazie a un nuovo piano redatto dall’ingegner Cesare Rota e al sostegno della legge Baccarini del 1879, che si arrivò alla realizzazione della linea. I lavori procedettero per tappe: nel 1883 fu inaugurato il tratto tra Romagnano Sesia e Vignale, seguito dalle estensioni verso Grignasco e Borgosesia, fino al completamento definitivo con l’apertura della tratta Borgosesia-Varallo nel 1886.

Il declino dopo il Duemila

Nel corso del Novecento la linea è stata più volte al centro di dibattiti sul suo futuro, tra ipotesi di chiusura e interventi di ammodernamento. Momenti critici si sono registrati soprattutto negli anni Duemila, quando la Regione Piemonte ha più volte valutato la sospensione del servizio passeggeri, poi effettivamente interrotta nel 2014 e sostituita da collegamenti su gomma. Nonostante questo, la linea è rimasta attiva per il traffico merci, evitando così lo smantellamento.

Oggi, a distanza di 140 anni, il viaggio del treno storico diventa simbolo di memoria e valorizzazione del territorio, riportando l’attenzione su un’infrastruttura che ha segnato profondamente la storia e lo sviluppo della Valsesia.

Gli altri viaggi con il treno storico

Già confermate anche altre corse: il 7 giugno e il 4 ottobre sulla tratta Novara-Varallo Sesia, il 20 settembre con il “Treno della Vendemmia” da Novara a Sizzano e l’8 dicembre con il “Treno di Natale”.

Il calendario è ancora in aggiornamento e potrà essere arricchito con nuovi eventi nei prossimi mesi. Le prenotazioni sono già aperte per il viaggio del 12 aprile e si effettuano online sul sito del Museo Ferroviario Valsesiano (clicca QUI), dove verranno pubblicate anche tutte le informazioni aggiornate. Un’occasione speciale per riscoprire il fascino del viaggio su rotaia e festeggiare insieme una pagina importante della storia della Valsesia.

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