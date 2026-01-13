Oggi la fiaccola olimpica alla Capanna Margherita. Coinvolti nell’evento anche i bambini delle scuole, che andranno ad attenderla a Gressoney-La-Trinité.

Oggi la fiaccola olimpica alla Capanna Margherita

La Valsesia vive un momento di grande valore simbolico con il passaggio della fiamma olimpica di Milano Cortina 2026. Nel suo percorso sul Monte Rosa, nella mattinata di oggi, martedì 13 gennaio, la fiamma sarà anche alla Capanna Margherita. Poi scenderà a Gressoney-La-Trinité, dove è previsto l’arrivo in Piazza Tache, alla presenza delle autorità locali e dei bambini delle scuole.

«L’iniziativa – si legge su un comunicato – è organizzata dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano in collaborazione con le Guide alpine del Monte Rosa e intende rendere omaggio alle comunità che vivono e operano sul Monte Rosa, valorizzando il profondo legame tra sport, montagna e territorio. I Comuni accompagneranno questo momento significativo favorendo la partecipazione delle scuole e garantendo il necessario supporto logistico, in uno spirito di collaborazione e condivisione dei valori olimpici. La comunità è invitata a partecipare a questo evento di particolare rilievo simbolico».

Gli orari del percorso

La fiamma oggi passa anche da Torino, Ivrea e Valle d’Aosta. Questi gli orari: dalle 9.15 alle 10.25 accensione della fiaccola alla Capanna Margherita, salita al Parrot, discesa dal ghiacciaio del Lys fino al Passo dei Salati (a cura delle Guide alpine). Dalle 11.50 alle 13.40 discesa dal Passo dei Salati fino alla piazza di Gressoney-La-Trinité (a cura di Guide Alpine, maestri di sci, forze dell’ordine e Sci club) e accoglienza in paese.

I bambini “gemellati” con i colleghi di Gressoney

Per l’occasione, l’amministrazione comunale di Alagna Valsesia ha voluto coinvolgere anche le scuole. Sarà un’iniziativa portata avanti in tandem con Gressoney-La-Trinitè.

«L’infanzia e la primaria parteciperanno interamente – spiega il sindaco Roberto Veggi -, e i bimbi saranno accompagnati dal personale scolastico, per i ragazzi di Alagna che frequentano la scuola media a Balmuccia è invece stata prevista la possibilità di partecipare all’uscita senza risultare assenti a scuola. Al trasferimento verso Staffal parteciperanno a supporto della movimentazione dei più giovani anche le forze dell’ordine e una rappresentanza in abito tradizionale Walser. I bambini che volessero partecipare indossando l’abito tradizionale Walser possono farlo e sarebbe cosa certamente apprezzata».

Gli alunni partiranno in funivia alle 8.45 e raggiungeranno Gressoney-La-Trinitè toccando la località Staffal. Alle 10.30 inizieranno le prove per accogliere la fiaccola con canti e altre iniziative. Si predisporrà quindi un corridoio di accoglienza della fiamma nella via centrale del paese. L’accoglienza della fiaccola e le varie attività istituzionali proseguiranno fino alle 13. Dopo il pranzo al sacco si torna in Valsesia: l’arrivo ad Alagna è previsto intorno alle 16.

