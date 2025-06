Padre di famiglia muore a soli 49 anni: la Valsesia ha salutato Matteo. L’uomo aveva lavorato in un bar a Borgosesia, ora abitava a Varallo.

Padre di famiglia muore a soli 49 anni: la Valsesia ha salutato Matteo

Un dolore improvviso e profondo ha colpito la Valsesia: Matteo Tavella, 49 anni, è mancato a causa di un infarto fulminante, lasciando sgomenti tantissimi amici e conoscenti. Matteo, uomo nel pieno della vita, era non solo un lavoratore apprezzato, ma soprattutto un marito e padre affettuoso. A piangerlo, con un dolore incolmabile, la moglie Jessica e i due figli, Luca e Gaia, di soli 10 e 7 anni.

Qui sotto lo vediamo nell’immagine elaborata al computer con cui aveva voluto caratterizzare il suo profilo social.

Da subito, amici, parenti e conoscenti si sono stretti attorno alla famiglia, manifestando tutto il loro affetto e cordoglio. Matteo era un volto conosciuto in tutta la zona: attualmente lavorava al “Picchio – Centro del fai da te” di Quarona, e in passato aveva gestito il bar Spritz a Borgosesia, noto locale che si affaccuia sulla piazza Parrocchiale. Anche dopo il trasferimento a Locarno, frazione di Varallo, con la famiglia, era rimasto legato ai tanti amici conosciuti a Borgosesia.

Il funerale in collegiata

Lo scorso giovedì sera, nella chiesa di Santa Maria delle Grazie a Varallo, tanti amici e conoscenti hanno partecipato al rosario, insieme alla moglie, ai figli e alla mamma Marzia, condividendo un momento di raccoglimento e preghiera. Il giorno successivo, venerdì pomeriggio, la collegiata di San Gaudenzio ha ospitato il funerale: una cerimonia intensa, segnata dalla commozione e dalla grande partecipazione di chi ha voluto salutare Matteo per l’ultima volta.

Al termine delle esequie, la salma ha proseguito il viaggio verso il tempio crematorio di Domodossola.

Il grande numero di persone presenti al funerale testimonia la stima e l’affetto che Matteo aveva saputo conquistare. In questo momento di dolore, l’intera comunità si stringe attorno alla famiglia, unita nel ricordo di un uomo che ha lasciato un segno profondo in chiunque abbia avuto la fortuna di conoscerlo.

