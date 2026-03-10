Sul palco i “Rimbambii dal previ”, la band col parroco alla chitarra. Il gruppo prova in casa parrocchiale a Boccioleto e ha cominciato a suonare alle feste di paese.

Sul palco i “Rimbambii dal previ”, la band col parroco alla chitarra

Si sono ritrovati quasi per gioco, accomunati da una passione autentica che non conosce età né ruoli: la musica. E così è nata una band. Fin qui nulla di strano, se non fosse che alla chitarra c’è il parroco. Tant’è che il gruppo si chiama “I rimbambii dal previ”.

Don Alessandro Cosotti, 46 anni, da un anno e mezzo guida le comunità di Boccioleto, Rossa e Rimasco. La musica, però, scorre nelle sue vene fin da ragazzo. Come tanti ha iniziato con qualche lezione in oratorio, poi ha continuato, senza mai smettere di suonare nel tempo libero. Una passione la sua, ben nota a chi lo conosce, fino a quando, lo scorso anno, è arrivata un’occasione speciale.

L’idea della band

«Alessandro Bellan, liutaio di Fara Novarese che ha una casa a Rimasco – racconta – ha lanciato l’idea lo scorso anno di creare qualcosa per il territorio». Da quell’intuizione è nata la “divina formazione”. Alessandro Bellan è bassista, il figlio Gabriele alle tastiere, Alex Duetti alla voce e Lorenzo Stangalini alla batteria e il parroco alla chitarra, hanno iniziato a provare con entusiasmo. Non solo per preparare un repertorio, ma per condividere tempo, sorrisi e amicizia.

Il gruppo si è già esibito in diverse località dell’alta valle, portando musica e allegria da Boccioleto a Rimasco, fino a Carcoforo. Il prossimo appuntamento è fissato per sabato 14 marzo, alle 21, al teatro di Rossa. Un evento atteso, anche perché la band si ritrova raramente al completo prima dei concerti. «Ognuno di noi ha molti impegni e alcuni non vivono nemmeno in valle. Ci esercitiamo individualmente e poi, poco prima delle serate, ci incontriamo in casa parrocchiale per le prove. Sono momenti di spensieratezza buona, quella che solo la musica sa regalare».

“Il nome? Ogni volta mi viene da ridere…”

A rendere ancora più originale la storia è il nome scelto: “I rimbambii dal previ”, che in italiano suona come “i rimbambiti del prete”. «Ogni volta che lo pronuncio mi viene da ridere – confessa don Alessandro –. Ed in effetti vogliamo far sorridere chi ci ascolta già dal nome». Autoironia e leggerezza, dunque, come cifra distintiva del gruppo.

Per la serata primaverile , storica formazione amata da generazioni. Il concerto avrà anche una finalità solidale: il ricavato sarà devoluto alla scuola di Boccioleto per sostenere la formazione musicale dei bambini. Un modo concreto per restituire al territorio ciò che il territorio stesso offre in termini di affetto e partecipazione.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook