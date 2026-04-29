Precipita nella gola alle Caldaie d’Otro: ecco il VIDEO del soccorso. Intervento molto complesso per portare in salvo una donna nella zona sopra Alagna.

Precipita nella gola alle Caldaie d’Otro: ecco il VIDEO del soccorso

Il Soccorso alpino e speleologico del Piemonte ha reso pubblico sul proprio profilo social il video del delicato intervento di soccorso effettuato sabato 25 aprile alle Caldaie d’Otro, in Valsesia, dove una donna era caduta lungo un sentiero finendo nella gola scavata dal torrente.

Le operazioni di recupero, come riferiscono gli addetti, si sono rivelate particolarmente complesse per la conformazione impervia dell’area. A intervenire sono stati i tecnici della squadra a terra, supportati dal servizio regionale di elisoccorso di Azienda Zero Piemonte, che ha consentito di operare in sicurezza dall’alto. Nel video, i momenti in cui la malcapitata viene assicurata e issata sull’elicottero

Ricoverata in codice rosso

La donna è stata stabilizzata sul posto e poi elitrasportata in ospedale in codice rosso, a causa di un politrauma riportato nella caduta.

All’intervento hanno collaborato anche il Soccorso alpino della Guardia di finanza e i vigili del fuoco. Il video diffuso nelle ultime ore documenta le fasi più critiche del salvataggio, evidenziando la complessità e il coordinamento richiesti per portare a termine l’operazione.

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