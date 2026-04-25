Cade in un dirupo alle Caldaie dell’Otro: escursionista soccorsa con l’elicottero. VIDEO

Cade in un dirupo alle Caldaie dell’Otro: escursionista soccorsa con l’elicottero. Operazione nel territorio sopra Alagna: una donna portata d’urgenza al pronto soccorso.

Cade in un dirupo alle Caldaie dell’Otro: escursionista soccorsa con l’elicottero

Intervento nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 25 aprile, sulle alture di Alagna Valsesia, lungo il sentiero che conduce alle suggestive Caldaie del torrente Otro. Intorno alle 12.10 una persona è precipitata in un dirupo, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi in un’area particolarmente impervia. Si tratta di una donna sulla cinquantina.

Sul posto è giunta la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Varallo, supportata dall’elicottero Drago VF72 del reparto volo di Torino. Le operazioni si sono svolte in stretta collaborazione con il Soccorso alpino della Guardia di finanza e i volontari del Soccorso alpino.

Nel video qui sotto, una fase dell’intervento.

Le operazioni di soccorso

L’infortunata è stata inizialmente stabilizzato sul posto, quindi recuperata tramite verricello dall’elisoccorso decollato da Borgosesia, unica soluzione possibile viste le difficoltà del terreno. L’infortunata è poi stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso. Non sono al momento note le condizioni della persona.

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