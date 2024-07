Problemi alle linee elettriche in alta Valsesia: alcuni centri per ore senza corrente. Blackout nella mattinata di oggi, domani lavori dell’Enel sulla strada 299.

Parecchi centri dell’alta Valsesia si sono ritrovati senza corrente elettrica nella mattinata di oggi, domenica 28 luglio. Un problema che si è fatto sentire nelle famiglie, ma che ha pesato particolarmente sulle attività turistiche, che hanno dovuto farei salti mortali per soddisfare fin dove possibile le richieste dei clienti.

Non si è trattato di un guasto banale: l’incoveniente ha interessato le linee dell’alta tensione, e quindi i problemi si sono riversati a castata sulle reti a media e bassa tensione. E quindi sugli utenti, Parecchie le zone intyeressate dall’uscita di Varallo fino a Mollia, all’incirca. Il guasto è stato provvisoriamente sistemato nel corso della mattinata.

Domani lavori lungo la 299

Ma si tratta di un ripristino del servizio ancora temporaneo. Tant’è che l’amministrazione provinciale di Vercelli fa sapere che nelle prossime giornate potrebbero esserci dei problemi riguardo la viabilità. «A causa di un guasto alla linea elettrica, si segnala che Enel effettuerà interventi di riparazione che prevedono anche scavi sulla strada provinciale 299 in comune di Mollia, direzione Alagna – scrive l’ente sulla sua pagina social -. Per evitare disagi alla circolazione, abbiamo richiesto che i lavori inizino a partire dalle ore 19.30, con viabilità a senso unico alternato. Rimarremo in costante contatto con Enel per comunicarvi gli aggiornamenti in tempo reale».

