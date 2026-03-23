Quali scenari per il “caso Alpàa”? Fate una previsione con il nostro sondaggio. Quest’anno non si farà? O si troveranno i soldi? E come? Qui potete dire la vostra.

Quali scenari per il “caso Alpàa”? Fate una previsione con il nostro sondaggio

L’annuncio, da parte del Comitato organizzatore, di annullare l’edizione 2026 dell’Alpàa di Varallo ha scatenato una comprensibile serie di reazioni di ogni genere. Ci si interroga sulle cause, sulle resposabilità, sulle possibili soluzioni. Si offrono suggerimenti.

Anche da parte del mondo politico sono già arrivate le prime reazioni: a partire dal fatto che l’Unione montana prova a proporsi come mediatrice tra le istanze del Comune e quelle del Comitato organizzatore. Insomma, c’è decisamente fermento.

Come potrà finire, secondo te?

A questo punto gli scenari potrebbero essere più di uno. Se nulla si sblocca, la manifestazione potrebbe purtroppo saltare del tutto. Oppure in qualche modo si riesce a rimediare, allestendo un evento seppure in tono decisamente minore. Nell’ipotesi migliore invece si trovano i finanziamenti in tempi brevi (perché il tempo stringe) e si può ripartire. Secondo te qual è lo scenario più probabile? Dì la tua nel sondaggio qui sotto. E se vuoi, commenta nello spazio apposito in fondo alla pagina.

28 Secondo te come finisce la questione dell'Alpàa? Non si farà 3 Si farà in versione ridotta 7 Gli enti pubblici trovano i soldi e si farà 10 Una cordata privata offre i soldi e si farà 8

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