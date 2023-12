Ripetitore in fiamme a Campertogno, saltano telefoni e Internet. Il Comune offre un hotspot e la sala consiliare del municipio.

Telefoni muti e connessioni Internet impossibili a Campertogno. Colpa di un incendio che si è innescato sull’antenna che ospita i ripetitori degli operatori Tim e Vodafone. Quindi non è disponibile la linea telefonica ne la rete dati. Attualmente, come fanno sapere gli amministratori comunali, sono in corso interventi e verifiche per ripristinare.

Da capire anche quale sia l’origine dell’incendio.

A disposizione un hot spot e la sala del consiglio comunale

«Intanto ricordiamo che in piazza Gilardi è disponibile un hot spot Internet aperto – fa sapere il Comune sui social -. Chi avesse bisogno per lavoro una connessione Internet, qualora il 2 gennaio (e fino a venerdì 5) non fosse riabilitata la linea, sarà ospitato, fino a esaurimento posti, presso gli uffici comunali nella sala consigliare». Da ricordare che gli uffici sono aperti dalle 9 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 17.30.

In ogni caso, la speranza è quella di ripristinare i ripetitori e la linea al più presto.

Foto d’archivio