Rkomi infiamma l’Alpàa: Varallo si prepara a una notte da record

Rkomi sarà uno dei protagonisti della 50ma edizione dell’Alpàa di Varallo. L’annuncio è arrivato dagli organizzatori della storica manifestazione valsesiana, che dopo i nomi di Nek e Sergio Cortés aggiungono un altro artista di primo piano al cartellone dell’estate 2026.

Il concerto è in programma venerdì 17 luglio alle 21.30 in piazza Vittorio Emanuele II. L’ingresso sarà gratuito, nel solco della tradizione dell’evento. L’attesa è già altissima tra i fan, pronti a riempire il centro cittadino per una delle serate più attese dell’edizione numero cinquanta.

Dalle periferie di Milano al successo

Rkomi, nome d’arte di Mirko M. Martorana, è nato a Milano nel 1994 ed è cresciuto nel quartiere di Calvairate. Dopo gli esordi nella scena rap underground, è diventato uno degli artisti italiani più ascoltati grazie a brani che uniscono rap, pop ed elementi indie.

Nel corso della carriera ha firmato successi come “Insuperabile”, “La coda del diavolo” e “Quando piove”, oltre ad aver partecipato due volte al Festival di Sanremo. Negli ultimi mesi è tornato sulle scene con il nuovo album “Decrescendo”, pubblicato nel maggio 2025.

Alpàa punta sui grandi eventi

L’annuncio conferma la volontà dell’Alpàa di puntare su artisti capaci di richiamare pubblico da tutto il Piemonte e non solo. La manifestazione resta uno degli appuntamenti estivi più importanti della Valsesia, con concerti, spettacoli e iniziative diffuse nel cuore di Varallo.

Ovviamente il programma non è ancora completo e tutti aspettano che gli organizzatori rivelino gli altri nomi e le novità di questa edizione speciale dell’Alpàa.. Intanto la serata con Rkomi si candida già a essere uno degli eventi simbolo dell’estate valsesiana.

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