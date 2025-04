Rubata due volte la bandiera ucraina sulla Madonna di Lourdes a Varallo. «Un messaggio di pace, un simbolo del nostro impegno: ne stiamo facendo una nuova».

Rubata due volte la bandiera ucraina sulla Madonna di Lourdes a Varallo

E’ sparita per la seconda volta la bandiera giallo-azzurra che l’associazione Amici di Lourdes aveva posto sulle spalle della statua della Madonna che si trova nella nicchia sulla parete rocciosa della Collegiata.

Fin dall’inizio della guerra Russa-Ucraina, con il Comune e altre associazioni cittadine, il sodalizio si è prodigato per accogliere tutte le famiglie ucraine giunte a Varallo con i bambini. E ancora oggi dopo tre anni le stanno seguendo e aiutando.

LEGGI ANCHE: Varallo piange Giorgio Cosotti: in lutto gli Amici di Lourdes

La bandiera sulla Madonna

«Già dopo i primi due anni di guerra avevamo messo la bandiera ucraina sulle spalle della Madonna come simbolo di pace – spiega Marco Torri dell’associazione -. Non è un fatto politico, l’avevamo spiegato subito. E’ stato un gesto per dire che stavamo seguendo questo progetto da due anni e per chiedere che la Madonna ci protegga e aiuti alla pace».

Intanto si è andati avanti nel progetto: «Tutti i bambini vanno a scuola, tutti hanno un luogo dove abitare, tutti hanno un minimo di lavoro. Per cui ai tre anni dall’inizio della guerra, Elisa Borini, presidente degli Amici di Lourdes, ha proposto di rimettere la bandiera che ci era stata rubata. La signora che è la sarta del pellegrinaggio ha cucito pertanto una nuova bandiera che abbiamo rimesso sulle spalle della Madonna».

Bandiera sperita per la seconda volta

Purtroppo dopo pochi giorni l’hanno rubata nuovamente. «Ma non è un fatto di Russia-Ucraina o di altre guerre – chiarisce Torri -, ma solo un fatto che noi abbiamo sposato questo progetto. Per cui speriamo che queste famiglie possano un giorno se vorranno tornare a casa. Abbiamo capito che la stupidità umana non arriva mai a capire ciò che sta dietro a un simbolo che è il significato di un impegno di un associazione, di tante persone».

«La stessa signora che aveva già fatto il manto giallo azzurro lo sta già rifacendo e lo riposeremo sulle spalle della statua della Madonna e proseguiremo fino a quando l’associazione riterrà giusto fare questo. Siamo certi che la pace non abbia colore e che per la seconda volta qualcuno abbia pensato che la cosa giusta sia eliminare quello che sia il diritto di una associazione di esprimere la pace semplicemente con dei colori».

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook