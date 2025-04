Si rompe una gamba sulla “passeggiata dei preti” a Oropa. Intervento del Soccorso alpino per una donna caduta lungo il percorso al santuario.

Si rompe una gamba sulla “passeggiata dei preti” a Oropa

Intervento del Soccorso alpino sul sentiero della cosidetta “passeggiata dei preti” a ridosso del santuario di Oropa. Nel primo pomeriggio domenica una donna di circa 60 anni è caduta mentre era impegnata in un’escursione sul tracciato, a circa un chilometro da Oropa. Lo riportano i colleghi de La Provincia di Biella. Nella caduta si è procurata una frattura ad una gamba: e alcune persone che erano con lei hanno dato l’allarme.

LEGGI ANCHE: Turista si accascia sulle piste di Pianalunga: salvato dai soccorritori

L’intervento dei soccorsi

Immediati i soccorsi, la centrale del numero unico delle emergenze 112 ha subito attivato la stazione del Soccorso alpino Elvo Oropa, che ha raggiunto la donna. In quel momento tutti gli elicotteri del 118 piemontese erano impegnati in altre missioni di soccorso e non hanno potuto intervenire.

La squadra ha quindi immobilizzato la donna trasportatondola a piedi con apposita barella fino al santuario di Oropa dove è stata caricata su un’ambulanza del 118 e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Ponderano per le prime cure del caso.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook