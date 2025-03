Scontro con un mulo a Doccio, giovane automobilista rischia grosso. Emergono nuovi particolari su un episodio accaduto sulla provinciale 299.

Scontro con un mulo a Doccio, giovane automobilista rischia grosso

Avrebbe rischiato di farsi male, e molto, un giovane che il mese scorso ha impattato di notte contro un asino impaurito che era probabilmente fuggito dal recinto assieme a un altro. Si tratta di una storia che Notizia Oggi ha in parte già raccontato nei giorni scorsi, ma che adesso si arricchisce di un pezzo mancante.

Si tratta dell’episodio di cui a metà del mese scorso erano stati testimoni alcuni automobilisti in transito quando ormai si era fatto buio sulla 299 tra Varallo e Roccapietra. Più o meno all’altezza del viadotto di Doccio, le auto si devono fermare perché ci sono due asini terrorizzati sulla carreggiata. Non succede nulla, e a un certo punto gli asini imboccano uno svincolo e se ne vanno.

L’impatto tra auto e mulo

Poi si sparge la voce che uno dei due animali era morto dopo l’impatto con un’auto. Ma le cose non sarebbero andate così: a dare la sua versione della vicenda è la madre del giovane che è stato coinvolto in questo incidente.

«L’articolo riporta solo parzialmente ciò che è realmente accaduto. Gli animali presenti sulla statale erano effettivamente asini, ma l’animale che ha purtroppo morto nell’impatto era un mulo, dalle dimensioni decisamente più importanti. Vorrei specificare, in veste di proprietari del mezzo e madre del ragazzo ventenne alla guida, che l’autovettura procedeva normalmente a velocità adeguata nella propria carreggiata, quando l’animale spaventato si è avventato sull’auto dal lato passeggero, lasciando evidenti segni degli zoccoli e causando i danni».

«Per puro caso – prosegue la donna – l’episodio non si è concluso con una tragedia poiché quella sera mio figlio viaggiava da solo e, quindi, il sedile del passeggero era vuoto. Mio figlio ha fatto ciò che poteva per non perdere il controllo dell’auto e ha rischiato la propria vita. Pur nutrendo tutti un forte dispiacere per l’animale, vorremmo che passasse il messaggio che animali senza controllo e spaventati a ridosso delle strade sono un pericolo».

«Mi premeva mandarvi queste specifiche e con con queste mie informazioni spero possiate avere una visione più chiara di quanto successo e porre l’attenzione sul fatto che un animale ha perso la vita e un ragazzo l’ha rischiata».

