Scopello, partiti i lavori per la nuova cabinovia di Mera. Sarà abbattuto anche lo storico hotel Capricorno.

Scopello, partiti i lavori per la nuova cabinovia di Mera

Procede il cantiere per il nuovo impianto di risalita che collegherà Scopello all’Alpe di Mera, destinato a diventare la principale novità della prossima stagione turistica. Con la fine dell’inverno sono partiti subito gli interventi operativi, dopo che durante i mesi scorsi era stato completato tutto l’iter burocratico.

«Appena chiusa la stagione sciistica abbiamo dato il via ai lavori», conferma Andrea Colla, direttore di Monterosa 2000. In questa prima fase si sta lavorando alla dismissione dell’impianto esistente, con l’obiettivo di arrivare pronti per l’avvio della nuova stagione.

Il progetto in cantiere

Il progetto prevede la realizzazione di una moderna telecabina monofune da dieci posti, firmata Doppelmayr, con conclusione dei lavori fissata al 31 dicembre 2026. L’investimento complessivo supera i 21 milioni di euro ed è sostenuto da fondi del Ministero del Turismo e da risorse dei soci pubblici, tra cui Provincia di Vercelli, Unione montana, Comuni del territorio e Regione Piemonte.

L’operazione rientra in una strategia più ampia di rilancio dell’Alpe di Mera. Già nel 2023 Monterosa 2000 aveva investito circa 4 milioni di euro per potenziare l’innevamento programmato, migliorando la copertura delle piste fino a 1750 metri e garantendo il rientro sciistico su Scopello.

Addio allo storico “Capricorno”

Tra gli interventi più significativi anche l’abbattimento dello storico Hotel Capricorno, chiuso da anni, che lascerà spazio alle nuove infrastrutture legate all’impianto.

Un intervento necessario, ma che lascia l’amaro in bocca e qualche nostalgia verso un periodo passato, quando il “Capricorno” era tra gli hotel più conosciuti e frequentati della zona.

Per la stagione estiva

Ora lo sguardo è rivolto anche alla stagione estiva: grazie ai finanziamenti dei bandi Mitur 2023 e 2024, che hanno contribuito con circa 10 milioni per l’impianto e altri 4 per le opere accessorie, sono in programma un nuovo bike park e un’area giochi. La cabinovia sarà infatti utilizzata tutto l’anno, servendo sciatori in inverno ed escursionisti e bikers nei mesi più caldi.

Nel frattempo, per consentire l’avanzamento del cantiere, il Comune di Scopello ha disposto alcune limitazioni temporanee all’accesso dalla località Trogo, in vigore fino al 30 aprile. L’accesso è libero nelle ore notturne e durante il fine settimana fino ai parcheggi, mentre nei giorni feriali, tra le 6 e le 19, è consentito solo a residenti e autorizzati.

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