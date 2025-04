Si progetta il metanodotto per l’alta Valsesia: gas in casa fino ad Alagna. Iniziativa dell’Unione montana che ha coinvolto i comuni potenzialmente interessati.

Si progetta il metanodotto per l’alta Valsesia: gas in casa fino ad Alagna

Arriverà il metano anche nei paesi dell’alta Valsesia? Può darsi. Per intanto l’Unione montana della Valsesia ha organizzato un incontro con le amministrazioni comunali del territorio per insistere sulla necessità di realizzare un metanodotto di trasporto del gas verso i centri più alti.

«Abbiamo ripreso in mano l’impegno di portare il gas, tramite metanodotto, fino ad Alagna – conferma il presidente Francesco Pietrasanta –. Oggi questo servizio arriva solo fino a Varallo, ma è molto importante dotare di questo servizio tutta la Valsesia. Ci siamo dunque rimessi in moto, a livello amministrativo e politico, per raggiungere anche l’alta valle, con l’obiettivo di raggiungere, in futuro, anche le valli laterali».

Incontro con i sindaci

C’è già stato un incontro propedeutico con i sindaci di Borgosesia, Quarona, Varallo, Vocca, Balmuccia, Scopa, Scopello, Pila, Piode, Campertogno, Mollia e Alagna: «Tutti si sono detti interessati, ovviamente bisogna valutare i percorsi e gli interventi necessari, ma tutti siamo consapevoli dell’importanza strategica di un’opera di questo genere».

Chiarita l’importanza del progetto, è fondamentale la fase di programmazione. Ci si incotra anche con le imprese che attualmente gestiscono il servizio di rifornimento Gpl nei diversi paesi. «L’obiettivo – dice il presidente – è programmare adeguatamente progetti e percorsi, per poter finalmente garantire alla Valsesia il completamento della rete: sarà un investimento molto corposo a livello di cantieri, ma soprattutto – conclude Pietrasanta – sarà un grandissimo investimento sul nostro futuro. Lo sviluppo turistico, e dunque economico della nostra Valsesia, non può prescindere da questa infrastruttura».

